SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Tecan (N) angefallen

Anleger, die vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.08.2020 wurde die Tecan (N)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 391,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,554 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2023 867,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 339,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,28 Prozent verringert.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at