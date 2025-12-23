Tecan Aktie
SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren angefallen
Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 412,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,242 Tecan (N)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,18 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 22.12.2025 auf 128,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 68,82 Prozent vermindert.
Am Markt war Tecan (N) jüngst 1,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
