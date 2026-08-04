SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Tecan (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Tecan (N)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie betrug an diesem Tag 335,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,985 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (192,90 CHF), wäre das Investment nun 575,82 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Tecan (N) einen Börsenwert von 2,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at