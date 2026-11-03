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Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Langfristige Anlage 03.11.2026 10:03:41

SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tecan (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 574,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 17,406 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 4 278,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 245,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 57,21 Prozent.

Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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