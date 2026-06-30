Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Langfristige Investition 30.06.2026 10:03:52

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,619 Temenos-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 66,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 363,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 4,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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