Vor Jahren in Temenos eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,60 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,524 Temenos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,87 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 16.11.2026 auf 80,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 5,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at