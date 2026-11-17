Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lukrative Temenos-Investition?
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,60 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,524 Temenos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,87 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 16.11.2026 auf 80,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,87 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 5,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
10.11.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.11.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
27.10.26
|SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Temenos AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
|86,50
|-0,35%