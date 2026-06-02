SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Aktie betrug an diesem Tag 55,75 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hat, hat nun 1,794 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 01.06.2026 129,78 CHF wert, da der Schlussstand 72,35 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 129,78 CHF, was einer positiven Performance von 29,78 Prozent entspricht.

Temenos war somit zuletzt am Markt 4,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at