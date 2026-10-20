SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Temenos-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Temenos-Aktie an diesem Tag bei 64,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 156,006 Temenos-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 72,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 294,85 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,95 Prozent.

Temenos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,80 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at