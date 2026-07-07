Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Rentabler Temenos-Einstieg?
|
07.07.2026 10:03:50
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 57,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 173,461 Temenos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 237,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,38 Prozent gesteigert.
Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
06:21
|Erste Schätzungen: Temenos gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)