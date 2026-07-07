Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Rentabler Temenos-Einstieg? 07.07.2026 10:03:50

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Temenos-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 57,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 173,461 Temenos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 237,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,38 Prozent gesteigert.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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