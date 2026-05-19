Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Anlage im Blick
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,74 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Temenos-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,031 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 928,46 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 18.05.2026 auf 71,25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,15 Prozent eingebüßt.
Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images