SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Temenos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76,74 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Temenos-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,031 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 928,46 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 18.05.2026 auf 71,25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,15 Prozent eingebüßt.

Alle Temenos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at