SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Anteile betrug an diesem Tag 112,05 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, befänden sich nun 8,925 Temenos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 617,58 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 02.02.2026 auf 69,20 CHF belief. Mit einer Performance von -38,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,72 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at