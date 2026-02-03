Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Investition
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Anteile betrug an diesem Tag 112,05 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, befänden sich nun 8,925 Temenos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 617,58 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 02.02.2026 auf 69,20 CHF belief. Mit einer Performance von -38,24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,72 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
