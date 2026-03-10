SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Temenos-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Temenos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Temenos-Papier bei 48,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Temenos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,043 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 09.03.2026 154,65 CHF wert, da der Schlussstand 75,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,65 Prozent gesteigert.

Temenos war somit zuletzt am Markt 5,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at