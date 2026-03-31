SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Temenos-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Temenos-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 136,05 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,735 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Temenos-Papiers auf 67,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,09 Prozent.

Am Markt war Temenos jüngst 4,54 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at