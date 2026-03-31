Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Langfristige Investition
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Temenos-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 136,05 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,735 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Temenos-Papiers auf 67,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,09 Prozent.
Am Markt war Temenos jüngst 4,54 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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