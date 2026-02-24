SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Temenos-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Temenos-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69,56 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,376 Temenos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (63,60 CHF), wäre das Investment nun 914,32 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 8,57 Prozent.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at