SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.05.2025 wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Temenos-Anteile betrug an diesem Tag 61,65 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Temenos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,622 Temenos-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 118,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73,25 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,82 Prozent mehr wert.

Temenos wurde am Markt mit 5,00 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at