SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hat, hat nun 7,407 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,15 Prozent.

Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at