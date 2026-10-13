Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lukratives Temenos-Investment?
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Temenos-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hat, hat nun 7,407 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 518,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48,15 Prozent.
Temenos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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