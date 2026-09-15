Temenos Aktie

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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Lukratives Temenos-Investment? 15.09.2026 10:03:29

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Temenos von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Temenos-Papier statt. Der Schlusskurs der Temenos-Aktie betrug an diesem Tag 135,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,736 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 14.09.2026 52,72 CHF wert, da der Schlussstand 71,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 47,28 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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