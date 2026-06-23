Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Profitable Temenos-Anlage?
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23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Temenos-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 150,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 0,664 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 42,99 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,01 Prozent abgenommen.
Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,13 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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