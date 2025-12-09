Temenos Aktie

Profitable Temenos-Anlage? 09.12.2025 10:03:51

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Temenos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Temenos-Papier an diesem Tag bei 121,15 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 0,825 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 75,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62,44 CHF wert. Damit wäre die Investition um 37,56 Prozent gesunken.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 5,34 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images


