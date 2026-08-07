Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lohnende Thurgauer Kantonalbank-Anlage?
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: Hätte sich eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Am 07.08.2025 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 155,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,643 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,32 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 06.08.2026 auf 156,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 0,32 Prozent mehr wert.
Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 631,59 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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