SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 89,60 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,161 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 053,57 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 02.07.2026 auf 184,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 053,57 CHF, was einer positiven Performance von 105,36 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 740,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at