Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lohnender Thurgauer Kantonalbank-Einstieg?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Am 20.11.2016 wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,131 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 168,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,94 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 189,94 CHF, was einer positiven Performance von 89,94 Prozent entspricht.
Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 681,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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