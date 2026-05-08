SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85,25 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 117,302 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.05.2026 21 935,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 119,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Thurgauer Kantonalbank einen Börsenwert von 753,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at