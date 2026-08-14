SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Thurgauer Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 122,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,163 Anteilen. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Anteile wären am 13.08.2026 1 359,18 CHF wert, da der Schlussstand 166,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 35,92 Prozent vermehrt.

Der Thurgauer Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 652,35 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at