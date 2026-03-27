Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Profitable Thurgauer Kantonalbank-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 119,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 183,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 378,15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,78 Prozent angezogen.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 732,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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