SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 103,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,662 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 1 705,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 176,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 706,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at