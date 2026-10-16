Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Langfristige Investition
|
16.10.2026 10:03:30
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
Am 16.10.2021 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 106,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,434 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 1 514,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51,42 Prozent.
Der Marktwert von Thurgauer Kantonalbank betrug jüngst 636,69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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