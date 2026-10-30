SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,635 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 102,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 2,22 Prozent.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 643,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at