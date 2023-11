SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 104,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 96,154 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2023 auf 121,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 634,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,35 Prozent.

Der Thurgauer Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 486,05 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at