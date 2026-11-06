SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121,50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,230 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 419,75 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 05.11.2026 auf 172,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 41,98 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 664,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at