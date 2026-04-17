Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lohnender Thurgauer Kantonalbank-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 68,966 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 189,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 068,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,69 Prozent.
Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 755,75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thurgauer Kantonalbank
Analysen zu Thurgauer Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Thurgauer Kantonalbank
|206,00
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.