SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 68,966 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 189,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 068,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,69 Prozent.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 755,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at