SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Thurgauer Kantonalbank gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Thurgauer Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 104,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 95,694 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 894,74 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 28.05.2026 auf 187,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,95 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Thurgauer Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 749,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at