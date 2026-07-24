SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 105,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 9,524 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 175,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 671,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,14 Prozent.

Thurgauer Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 719,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at