SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,85 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,138 Thurgauer Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2026 207,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 182,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 207,17 CHF entspricht einer Performance von +107,17 Prozent.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 726,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at