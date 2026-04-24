Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Thurgauer Kantonalbank-Anlage unter der Lupe
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,837 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Aktien wären am 23.04.2026 159,00 CHF wert, da der Schlussstand 190,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 59,00 Prozent gleich.
Thurgauer Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 760,08 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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