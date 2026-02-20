SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie gebracht.

Thurgauer Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 130,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,766 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Aktien wären am 19.02.2026 139,85 CHF wert, da der Schlussstand 182,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 39,85 Prozent mehr wert.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 740,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at