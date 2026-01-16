Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

Langfristige Anlage 16.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.01.2016 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thurgauer Kantonalbank-Aktie 80,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,500 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Aktien wären am 15.01.2026 2 093,75 CHF wert, da der Schlussstand 167,50 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 109,38 Prozent.

Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 661,86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Thurgauer Kantonalbank 175,00 -0,57% Thurgauer Kantonalbank

