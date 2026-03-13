SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Thurgauer Kantonalbank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Thurgauer Kantonalbank-Papier bei 81,90 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,221 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 181,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 221,00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121,00 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Thurgauer Kantonalbank einen Börsenwert von 723,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at