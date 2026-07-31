SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 90,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,375 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 432,67 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 30.07.2026 auf 167,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 84,33 Prozent gestiegen.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 686,22 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at