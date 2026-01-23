SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment verdienen können.

Am 23.01.2025 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 131,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,336 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers auf 166,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 671,76 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,72 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 660,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at