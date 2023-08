SPI-Wert Tornos SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Tornos SA-Investment verloren

Vor 5 Jahren wurde das Tornos SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Tornos SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,069 Tornos SA-Aktien. Die gehaltenen Tornos SA-Anteile wären am 21.08.2023 589,96 CHF wert, da der Schlussstand 5,78 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 41,00 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Tornos SA eine Marktkapitalisierung von 115,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at