SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen TX Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 160,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,623 TX Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,98 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 12.10.2026 auf 176,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von TX Group belief sich zuletzt auf 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at