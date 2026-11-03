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TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Lukrativer TX Group-Einstieg? 03.11.2026 10:03:41

SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TX Group-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 151,80 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,659 TX Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 190,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,16 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,16 Prozent gesteigert.

TX Group war somit zuletzt am Markt 1,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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