SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TX Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 107,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,346 TX Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 220,56 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 06.07.2026 auf 130,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,06 Prozent angezogen.

Der Marktwert von TX Group betrug jüngst 1,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at