Bei einem frühen Investment in TX Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades TX Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das TX Group-Papier bei 101,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die TX Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,990 TX Group-Aktien. Die gehaltenen TX Group-Aktien wären am 23.11.2026 161,78 CHF wert, da der Schlussstand 163,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,78 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von TX Group belief sich zuletzt auf 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at