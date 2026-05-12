SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TX Group-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der TX Group-Anteile betrug an diesem Tag 100,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die TX Group-Aktie investierten, hätten nun 99,404 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 122,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 167,00 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,67 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at