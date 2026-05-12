Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 12.05.2026 10:04:15

SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in TX Group-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der TX Group-Anteile betrug an diesem Tag 100,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die TX Group-Aktie investierten, hätten nun 99,404 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 122,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 167,00 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,67 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TX Group

mehr Nachrichten