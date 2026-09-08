TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Lohnende TX Group-Investition? 08.09.2026 10:03:40

SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in TX Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das TX Group-Papier bei 154,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,477 TX Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 094,56 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 07.09.2026 auf 169,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für TX Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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