SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in TX Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,122 TX Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 168,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 204,42 CHF wert. Damit wäre die Investition um 132,04 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von TX Group belief sich jüngst auf 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at