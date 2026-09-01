TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Frühe Investition
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TX Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,106 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 163,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,31 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte TX Group einen Börsenwert von 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TX Group
|
10:03
|SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
25.08.26
|TX Group: Positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
|
25.08.26
|TX Group: positive development in the first half of 2026 (EQS Group)
Analysen zu TX Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|169,40
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.