TX Group Aktie

TX Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Frühe Investition 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen TX Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TX Group-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,106 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 163,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 180,31 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,31 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte TX Group einen Börsenwert von 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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