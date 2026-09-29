TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Lohnender TX Group-Einstieg?
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 92,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,811 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 167,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 807,57 CHF wert. Damit wäre die Investition um 80,76 Prozent gestiegen.
Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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